На Южном Урале поезд насмерть сбил неизвестную женщину.

Трагедия произошла рано утром 1 марта на перегоне "Бишкиль - Полетаево", сообщили Накануне.RU в Южно-Уральском линейном управлении МВД России на транспорте.

Личность погибшей в данный момент устанавливают полицейские - было известно, что женщина передвигалась с помощью трости, которую нашли на месте гибели.

На вид женщине около 55 лет, рост примерно 160 см, была одета в черную куртку, черные штаны и светлую шапку.

Полицейские просят всех, кто знает личность погибшей, позвонить по телефонам: 8 (351) 237-91-65, 268-30-43, 268-77-08.