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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
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ExxonMobil попросили на выход ExxonMobil в 2018 г. начнет официальный выход из совместных проектов с "Роснефтью". Компания заявила об этом в ежегодном отчете, направленном в комиссию по ценным бумагам США. Для российской стороны заявление ExxonMobil - скорее, негативный фон, а для американской - потеря уже вложенных в российскую экономику инвестиций.
01.03.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Облсуд повторно рассмотрит дело Олега Дудко,осужденного за покушение на убийство экс-начальника УВД Екатеринбурга
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Олег Дудко суд (2017) | Фото: Накануне.RU

Свердловский областной суд повторно рассмотрит уголовное дело экс-руководитель Орджоникидзевского РОВД Екатеринбурга Олег Дудко. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, заседание состоится 15 марта.

Напомним, что суд признал его виновным в покушении на убийство экс-начальника УВД уральской столицы и назначил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить 500 тыс. руб. Борису Тимониченко в качестве компенсации морального вреда.

Покушение на Бориса Тимониченко произошло в феврале 2016 года. Сам экс-глава УВД Екатеринбурга, выступая ранее в суде, заявил: "Могу сказать со 100-процентной уверенностью, что стрелял Дудко".

Уже вынесен приговор сообщнику Дудко Игорю Казакову: за пособничество он получил 4,5 года колонии строгого режима.

Олег Дудко суд(2017)|Фото: Накануне.RU

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01.03.2018 14:20 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.02.2018 15:46 Мск
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Облсуд повторно рассмотрит дело Олега Дудко,осужденного за покушение на убийство экс-начальника УВД Екатеринбурга
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