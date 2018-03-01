"Ядерный ответ России будет мгновенным". Владимир Путин предупредил

Оглашая свое Послание Федеральному собранию, Владимир Путин напомнил о пункте военной доктрины России, в котором она оставляет за собой права мгновенного ответа, передает корреспондент Накануне.RU.

"Любое применение ядерного оружия против России и ее союзников мы будем расценивать, как нападение. Ответ будет мгновенным. Ни у кого не должно быть сомнений", - заявил президент.

Путин призвал "садиться за стол переговоров и думать о новой системе безопасности".

"Мы всегда вам об этом и говорили. Россия к этому готова", - заявил он.