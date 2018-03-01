Компания "Форум-груп" может достроить проблемный ЖК "Кольцовский дворик"

Депутат Госдумы Андрей Альшевскиз опубликовал на своей странице в социальной сети ответ и.о. прокурора Свердловской области Владимира Маленьких. Дело идёт о ЖК "Кольцовский дворик", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Известно, что сегодня областные власти собирались подписать соглашение с компанией "Форум-групп", согласившейся достраивать дома. Больше никакой информации нет.

Ранее на заседании координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, обсуждали строительные работы на площадке жилого комплекса "Кольцовский дворик" по улице Ракетная. Ожидалось, что до конца января представители компании подпишут соглашение с областным правительством, в феврале урегулируют юридические вопросы и проведут подготовительную работу для того, чтобы с 1 марта приступить к строительству.

Напомним, ранее "Спецсургутжелезобетонстрой" заинтересовался проектом, но позже отказался от работ.