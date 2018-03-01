Путин о санкциях: То, чему пытались помешать, уже осуществилось. Сдержать Россию не удалось

Президент России Владимир Путин рассказал, что санкции против страны не достигли своей цели. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего послания Федеральному Собранию, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать и что-то отнимать. У России и так все есть", - сказал Путин.

"А тем, кто вводил санкции, скажу - то, чему вы пытались помешать, уже осуществилось. Сдержать Россию не удалось. Нужно осознать эту реальность, и понять, что это не блеф - а это не блеф, поверьте мне", - добавил он.

"Нужно прекратить раскачивать лодку, в которой мы все находимся - планету Земля", - заключил Путин.