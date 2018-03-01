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"Так послушайте сейчас!" Путин показал, как Россия может нанести удар по США

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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 1


ExxonMobil попросили на выход ExxonMobil в 2018 г. начнет официальный выход из совместных проектов с "Роснефтью". Компания заявила об этом в ежегодном отчете, направленном в комиссию по ценным бумагам США. Для российской стороны заявление ExxonMobil - скорее, негативный фон, а для американской - потеря уже вложенных в российскую экономику инвестиций.
01.03.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Путин о санкциях: То, чему пытались помешать, уже осуществилось. Сдержать Россию не удалось
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ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (2018) | Фото: Россия 1

Президент России Владимир Путин рассказал, что санкции против страны не достигли своей цели. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего послания Федеральному Собранию, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать и что-то отнимать. У России и так все есть", - сказал Путин.

"А тем, кто вводил санкции, скажу - то, чему вы пытались помешать, уже осуществилось. Сдержать Россию не удалось. Нужно осознать эту реальность, и понять, что это не блеф - а это не блеф, поверьте мне", - добавил он.

"Нужно прекратить раскачивать лодку, в которой мы все находимся - планету Земля", - заключил Путин.

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01.03.2018 14:02 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:02 Екб


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Путин о санкциях: То, чему пытались помешать, уже осуществилось. Сдержать Россию не удалось
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