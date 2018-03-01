Таких героев, как офицер Филипов, у других стран не будет никогда, - Путин

В России создана высокотехнологичная армия, уже сегодня об этом можно говорить с полным основанием, и сердце ее - преданный офицерский корпус, заявил Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию.

Современное оружие может разрабатываться только страной, у которой развита наука и образование, у России этот потенциал есть, отметил глава государства.

Президент вспомнил про подвиг летчика Романа Филипова, героя России, погибшего в Сирии.

"Техника рано или поздно появится у всех стран, у России она уже есть, и это не так важно. А вот таких героев, как погибший в Сирии офицер Филипов, у других стран таких военных не будет никогда", - заявил Путин.

"Надеюсь, что сказанное сегодня отрезвит любого агрессора", - добавил он.