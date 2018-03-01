В Челябинске представили проект промышленного кластера транспортного машиностроения на территории региона

Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев поддержал инициативу создания промышленного кластера в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ассоциации кластеров и технопарков.

Планируется ряд совместных проектов по разработке и использованию современных технологий и приводной техники в автомобильном и железнодорожном транспорте.

В столице Южного Урала прошло совещание, посвященное вопросам формирования промышленного кластера транспортного машиностроения и приводной техники на территории региона. Директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко представил проект функциональной карты формируемого кластера.

"Промышленные кластеры положительно зарекомендовали себя как механизм кооперации крупных предпринимателей с малым и средним бизнесом, которым пользуются такие промышленные гиганты, как ГК "Росатом", "Группа ГАЗ", ПАО "АвтоВаз", АО "Вертолеты России" и др. Мы считаем очень своевременной инициативу Челябинской области, которая позволит ускорить выход оборонных предприятий на гражданские рынки. Уверен, что впоследствии опыт Челябинской области сможет быть использован предприятиями ОПК в других регионах", - считает он.