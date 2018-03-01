"Правый сектор"* установил блокпост под Донецком

Боевики украинской экстремистской организации "Правый сектор" (*запрещена в России) построили под Донецком свой собственный блокпост. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Боевики "Правого сектора" на участке между Марьинкой и Курахово на одной из проселочных дорог организовали свой незаконный блокпост, на котором останавливают гражданский транспорт и осуществляют досмотр водителей и пассажиров", - сказал он.

Согласно разведданным, нацисты занимаются выявлением жителей, которые, по их мнению, "помогают сепаратистам". Основанием для обвинения служит даже обнаружение сим-карт республиканского оператора связи "Феникс", отметил Басурин.

Накануне он сообщал о массовых арестах карательными органами Украины мирных граждан на захваченных территориях. По состоянию на 28 февраля было похищено более 30 человек.

Как ранее сообщало Накануне.RU, украинские военные заминировали ряд гражданских объектов в захваченных городах.