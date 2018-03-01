Глазьев: 80% антикризисного бюджета для банков выведено за рубеж

80% денег, выделенных банкам на борьбу с кризисом в 2008 г., были выведены за рубеж, заявил советник президента РФ Сергей Глазьев на форуме "Криптосреда".

Он напомнил, что Центральный банк влил в экономику 2 трлн руб. денег для спасения банковской системы.

"Коммерческие банки так и не сделали второй шаг. По призыву президента они эти деньги должны были довести до реального сектора, вместо этого 80% денег, которые были эмитированы на борьбу с кризисом, были направлены на покупку иностранной валюты, и значительная часть вышла за границу через офшоры", — приводит его слова RNS.

По словам советника президента, "если правильно эмитировать и использовать цифровые валюты, украсть их невозможно". Как сообщало Накануне.RU, ранее Глазьев предлагал использовать криптовалюту для обхода санкций.