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"Так послушайте сейчас!" Путин показал, как Россия может нанести удар по США

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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 1


ExxonMobil попросили на выход ExxonMobil в 2018 г. начнет официальный выход из совместных проектов с "Роснефтью". Компания заявила об этом в ежегодном отчете, направленном в комиссию по ценным бумагам США. Для российской стороны заявление ExxonMobil - скорее, негативный фон, а для американской - потеря уже вложенных в российскую экономику инвестиций.
01.03.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Новости
01.03.2018 13:19 Мск (15:19 Екб)
армия и ВПК | В России | За рубежом
"Так послушайте сейчас!" Путин показал, как Россия может нанести удар по США
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удар ракеты по США, видеопрезентация послания Путина (2018) | Фото: р-24

В ходе оглашения президентского послания Владимир Путин, касаясь вопроса безопасности, особо отметил роль договора по ПРО 1972 г. – краеугольного камня в комплексе системы международной защиты.
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"Он делал потенциального агрессора уязвимым от ответного удара. Американцы в одностороннем порядке вышли из него. В какой-то момент мне показалось, что компромисс может быть найден, но все наши предложения были отклонены. В 2010 г. был подписан СНВ-3. Однако, все договорённости в его рамках девальвируются с развитием ПРО, так как США наращивают количество противоракет и улучшают их характеристики. Это может обесценить наш ядерный потенциал", - подчеркнул Путин.

Чтобы преодолеть негативные последствия этого, Россия напряжённо работала над перспективной техникой и вооружениями.

Владимир Путин рассказал о новой ракете "Сармат", способной атаковать как через Северный, так и через Южный полюс. Характеристики ракеты делают системы ПРО бессмысленными.

Послание впервые сопровождалось видеопрезентациями.

удар ракеты по США, видеопрезентация послания Путина(2018)|Фото: р-24

Крылатые ракеты Х-101 могут оснащаться ядерной энергетической установкой. Это даёт низколетящим крылатым ракетам неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полёта.

ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, видеопрезентация, ракета(2018)|Фото: Россия 1

В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные действовать на очень большой глубине, расчитаны на межконтинентальную дальность. Средств, способных противостоять им, просто нет, сказал президент РФ. Они могут поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру и оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами. Название для этого оружие пока не выбрано. Владимир Путин даже объявил конкурс на лучшее наименование.

ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, видеопрезентация, ракета(2018)|Фото: Россия 1

Успешно завершены испытания ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, способным действовать на гиперзвуковых скоростях. Он получил название "Авангард". Предприятия приступили к его серийному производству.

С прошлого года в войска поступили боевые лазерные комплексы, кратно повышающие возможности России по обеспечению своей безопасности.

Путин отметил, что Россия долго убеждала США не наращивать мощь и действовать в соответствии с договоренностями.

"Нас никто не слушал, так послушайте сейчас", - заявил он.

ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, видеопрезентация, ракета(2018)|Фото: Россия 1



Развитие сюжета: Ранее 01.03.2018 15:32 Мск
Сурков предложил назвать новое российское оружие в честь Гиви

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01.03.2018 13:19 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:19 Екб


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"Так послушайте сейчас!" Путин показал, как Россия может нанести удар по США
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