"Так послушайте сейчас!" Путин показал, как Россия может нанести удар по США

В ходе оглашения президентского послания Владимир Путин, касаясь вопроса безопасности, особо отметил роль договора по ПРО 1972 г. – краеугольного камня в комплексе системы международной защиты.

"Он делал потенциального агрессора уязвимым от ответного удара. Американцы в одностороннем порядке вышли из него. В какой-то момент мне показалось, что компромисс может быть найден, но все наши предложения были отклонены. В 2010 г. был подписан СНВ-3. Однако, все договорённости в его рамках девальвируются с развитием ПРО, так как США наращивают количество противоракет и улучшают их характеристики. Это может обесценить наш ядерный потенциал", - подчеркнул Путин.

Чтобы преодолеть негативные последствия этого, Россия напряжённо работала над перспективной техникой и вооружениями.

Владимир Путин рассказал о новой ракете "Сармат", способной атаковать как через Северный, так и через Южный полюс. Характеристики ракеты делают системы ПРО бессмысленными.

Послание впервые сопровождалось видеопрезентациями.

Крылатые ракеты Х-101 могут оснащаться ядерной энергетической установкой. Это даёт низколетящим крылатым ракетам неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полёта.

В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные действовать на очень большой глубине, расчитаны на межконтинентальную дальность. Средств, способных противостоять им, просто нет, сказал президент РФ. Они могут поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру и оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами. Название для этого оружие пока не выбрано. Владимир Путин даже объявил конкурс на лучшее наименование.

Успешно завершены испытания ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, способным действовать на гиперзвуковых скоростях. Он получил название "Авангард". Предприятия приступили к его серийному производству.

С прошлого года в войска поступили боевые лазерные комплексы, кратно повышающие возможности России по обеспечению своей безопасности.

Путин отметил, что Россия долго убеждала США не наращивать мощь и действовать в соответствии с договоренностями.

"Нас никто не слушал, так послушайте сейчас", - заявил он.