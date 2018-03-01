Похитители автомобилей на Среднем Урале отправятся в суд

Двое молодых людей обвиняются в краже шести машин в городе Екатеринбурге и Березовском на сумму свыше 3,6 млн руб. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, двое мужчин, в период с начала марта по конец июня 2017 года, по ночам вскрывали сигнализации в автомобилях и сбывали краденые машины неизвестным лицам.

Криминальный дуэт обвиняется в краже шести автомобилей, таких марок как "KIA", "Toyota Corolla", "Hyundai Solarisс". Общий ущерб составил более 3,6 млн. рублей.

Три украденных автомобиля было обнаружено в ходе расследования, их возвратили владельцам.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, что в мае прошлого года наиболее "популярными" марками у угонщиков стали Toyota и Hyundai.