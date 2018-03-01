В Шадринске осудили главу ликвидированного кооператива, который незаконно собирал членские взносы

В Шадринске осудили 60-летнего председателя кооператива газификации жилых домов, который незаконно собирал с его членов деньги.

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В суде было установлено, что мужчина на протяжении 5 лет с 2013 по 2017 годы обманывал граждан и заставлял их платить членские взносы для вступления, хотя сам кооператив закрылся еще в 2012 году, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Тем самым, злоумышленник получил от шести граждан 190 тыс. рублей - сами суммы взносов составляли от 20 тыс. до 35 тыс. рублей.

"Суд назначил мужчине наказание в виде 320 часов обязательных работ. Также приговором суда удовлетворены исковые требования граждан о взыскании материального вреда", - добавили в надзорном ведомстве.