Президент России Владимир Путин предложил снизить число проверок предпринимателей. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего послания Федеральному Собранию, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Путина, количество проверок вроде бы снижается, "но из встреч с бизнесом мы видим, что изменений не происходит".

"Появление контролеров должно стать исключением. В течение двух лет нужно перевести систему проверок на рискориентированный подход", - заявил Путин.

Он добавил также, что нужно поддерживать начинающих предпринимателей, "чтобы они могли открыть дело одним кликом".