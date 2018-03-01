Один из пострадавших в пожаре в "Пермской химической компании" – в крайне тяжелом состоянии, двое – в тяжелом

Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в "Пермской химической компании", передает корреспондент Накануне.RU.

"В больницы госпитализировано пять человек с ожогами и отравлением продуктами горения. Двое пострадавших в тяжелом состоянии направлены в ожоговый центр городской больницы №21. Еще один пострадавший в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации городской больницы №21. Двое в состоянии средней тяжести — в медсанчасти №9", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

Напомним, пожар случился сегодня утром. Сообщение о нем поступило спасателям в 9.45, справились с огнем к 10.28.