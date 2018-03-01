Ректор Уральской консерватории потребовал публичных извинений от профсоюзного лидера

Сегодня в Уральской государственной консерватории (УГК) им. Мусоргского прошла встреча ректора УГК Валерия Шкарупы с сопредседателем профсоюза "Университетская солидарность" Павлом Кудюкиным, в ходе которой руководитель вуза потребовал от профсоюзного лидера публичных извинений за нанесенные оскорбления, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее Кудюкин на официальной странице "Университетской солидарности" позволил себе ряд нелицеприятных высказываний в адрес Шкарупы, назвав его "администратором-самодуром", который занял "страусиную позицию уходя от ответов по существу на заданные профсоюзной организацией вопросы и отказываясь признавать профсоюзные права".

Как уже сообщало Накануне.RU, внутри старейшего уральского вуза сложилась негативная информационная повестка после того, как сотрудники УГК им. Мусоргского, предприняли попытку создать первичную профсоюзную организацию (ППО) и в дальнейшем председатель ППО Сергей Белоглазов потребовал от администрации учебного заведения пересмотреть подходы к начислению зарплаты.

В настоящее время ректорат занял четкую позицию – не признавать "первичку", при создании которой были нарушены нормы федерального законодательства, в частности, закона "Об общественных объединениях". Первый раз инициативная группа из трех сотрудников УГК провела собрание по создание "первички" в январе этого года. После ознакомления с документами, юрисконсульт УГК Серик Сулейменов дал понять организаторам о нарушении ими правовых норм, с чем те согласились и недавно провели повторное собрание уже при участии десяти человек. Сегодня документы о создании "первички" вновь были переданы администрации вуза.

На фоне этого конфликта между сторонами (а он наверняка получит дальнейшее развитие через две недели, за которые, согласно закону, администрация вуза должна дать ответ профсоюзникам о правомочности создания "первички"), появился еще один повод для возможного судебного разбирательства. На сей раз – о защите чести и достоинства ректора. Шкарупа требует сатисфакции от Кудюкина за нанесенные оскорбления и клевету, на что тот пока пойти не готов, заявляя, что должен посоветоваться с коллегами из профсоюза, отвечающими за информационную политику. При этом сопредседатель "Университетской солидарности", при которой создана ППО консерватории, подтвердил авторство своих высказываний в пресс-релизе, опубликованном профсоюзом и растиражированном СМИ.

Как заявил Накануне.RU Шкарупа, администрация консерватории никоим образом не собирается препятствовать инициативе по созданию первичной организации УГК и даже готова пойти на подписание трудового соглашения между сторонами. Но только при условии, что учредительные документы профсоюза будут оформлены в надлежащем виде. В противном случае создание "первички" юрист УГК обжалует в суде. У ректора также нет желания доводить дело судебного разбирательства возникший конфликт с Кудюкиным – Шкарупе достаточно извинений и официального опровержения на сайте "Университетской солидарности".

Что касается недовольства сотрудников зарплатой, то ректор считает выдвинутые на том же сайте претензии в свой адрес беспочвенными, поскольку денежные вопросы вуза решает не он, а учредитель – Министерство образования РФ.

Накануне.RU будет следить за развитием событий вокруг ситуации в старейшем уральском вузе, уважаемом не только в России, но и в мире.

На снимке (слева направо): юрисконсульт УГК Серик Сулейменов, ректор УГК Валерий Шкарупа, проректор УГК по учебной работе Григорий Резников, сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность" Павел Кудюкин за столом переговоров.