Путин назвал ключевой ориентир для нового правительства

Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Посланию, заявил, что России нужна экономика с темпами роста выше мировых.

По словам президента, нужно повысить эффективность расходов, привлекать частные деньги, сформировать чуть более понятную налоговую систему. именно наращивание экономического потенциала страны, каждого региона, - главный источник дополнительных ресурсов.

По словам президента, это непросто, но необходимо. Это ключевой ориентир для нового правительства, заявил Путин.

Инфляция опустилась до рекордных двух процентов, напомнил российский лидер. Она сегодня низкая, но нужно еще ниже, отметил глава государства.

"В России по сути - новая маэкроэкономическая реальность", - отметил Путин, добавив, что для простых граждан это должно обернуться ростом благосостояния.

Именно сейчас необходимо снижать процентные ставки по кредитам, делать кредиты доступными, подчеркнул президент.

"Сейчас у нас есть возможность, не разгоняя инфляцию, повышать доступность кредитов. Рассчитываю тут на поддержку Банка России", - заявил Путин.