"Люди падают в лужу!". В Перми крупная коммунальная авария

В Перми из-за коммунальной аварии без воды остались несколько сотен домов. На пересечении улиц 1905 года и Восстания прорвало трубу. Поток воды хлынул на улицу, передает корреспондент Накануне.RU.

Пермяки в соцсетях делятся фотографиями и видео бурлящей воды.

"Люди падают в лужу, переходя улицу. Машины буксуют, не могут подняться в гору", - пишут жители.

Трубу прорвало около одного из частных домов на ул. Восстания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Новогор - Прикамье", трубу прорвало в 11 утра. После обследования специалисты пришли к выводу, что необходимо провести раскопку. Работы начнутся сегодня вечером.

"Без воды порядка 200 домов в частном секторе и хлебозавод №7. Организован подвоз воды, наледь с проезжей части также убрана", - сообщили в компании.