Владимир Путин рассказал о блокчейне, Интернете вещей и заслугах РАН

Владимир Путин предложил обновить нормативную базу для внедрения технологий Интернета-вещей, робототехники и технологий блокчейна. Как передает корреспондент Накануне.RU, в своем Послании Федеральному собранию президент высказал уверенность, что новые технологии помогут достичь прорывов в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и в освоении Арктики.

Путин заявил, что в России есть "все возможности для ввода Интернета вещей" и для формирования собственных платформ "с использованием технологии распределенного реестра". Государство обязано поддержать российские высокотехнологичные компании, предоставить налоговые льготы и помочь в создании удобной инфраструктуры.

При этом Владимир Путин также отметил роль Академии наук в технологической модернизации страны.

"За последние годы нам удалось нарастить потенциал. Большая заслуга тут принадлежит РАН. Опираясь на заделы прошлых лет нам нужно выходить на новый уровень", - заявил президент.

Владимир Путин пообещал, что в ближайшее время в новосибирском Академгородке и подмосковном Портвино будут построены мощные ускорители, а в Санкт-Петербурге, Сочи и Москве открыты "математические центры" по аналогии с теми, что действуют сейчас в Новосибирске и Казани.