Власти Прикамья дадут денег жителям Чусового, пострадавшим в пожаре в общежитии

Открыт прием заявлений на материальную помощь от жителей Чусового, пострадавших при пожаре в общежитии. Создана комиссия по оценке ущерба. При участии пострадавших началось исследование пострадавшего имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства соцразвития Прикамья.



Прием заявлений для выплат компенсации в связи с утратой имущества открыт 28 февраля, их можно подавать вместе с заявлениями на матпомощь.

"Из семи госпитализированных в больницу Чусового четверо выписаны, в стационаре – трое, в том числе один ребёнок. Состояние у них удовлетворительное, ребёнок готовится к выписке. В краевом центре – еще четверо пермяков. Двое детей – в Краевой детской клинической больнице, в удовлетворительном состоянии. Двое взрослых – в ожоговом центре городской больницы № 21, в состоянии средней тяжести, с положительной динамикой", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Напомним, сообщение о возгорании поступило ночью 27 февраля. К моменту прибытия первых пожарных на третьем, четвертом и пятом этажах было сильное задымление. Погибли шесть человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, в одной из квартир оставили включенной в сеть электроплитку. Возгорание случилось ночью, огнеборцам о нем сообщили поздно, это способствовало распространению пламени. Рассматриваются и другие версии возникновения пожара.