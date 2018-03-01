Путин предложил с нового учебного года запустить программу ранней профориентации школьников

Президент России Владимир Путин предложил с нового учебного года запустить в стране программу ранней профориентации школьников. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего послания Федеральному Собранию, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Путина, в школах нужно вводить новые технологии обучения, учить работать в команде и прививать навыки жизни в цифровую эпоху. Также он добавил, что следует поддерживать талантливых учителей и выстроить систему отбора директоров школ.

"Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней профориентации школьников "Билет в будущее". Ребята смогут попробовать свои силы в крупнейших компаниях страны. Уже в этом году на эту инициативу будет выделен миллиард рублей", - добавил Путин.