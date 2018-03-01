Путин рассказал о новом культурном проекте, который стартует с Владивостока

Владимир Путин предложил запустить в городах России программу культурных комплексов и выставочных пространств.

Президент, оглашая послание Федеральному Собранию, напомнил, что 2018-ый в России объявлен годом добровольца. "Именно вовлеченность людей в дела страны делает нас единым народом, способным к достижению больших целей", - отметил Путин. И здесь важна роль культуры, подчеркнул президент. В связи с чем Путин предложил создать в регионах культурно-образовательные центры - музеи, творческие школы, выставочные пространства и т.д.

"Предлагаю запустить в регионах создание культурных комплексов и выставочных пространств, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции. Это должны быть настоящие центры культурной жизни", - заявил президент.

Первый такой проект будет реализован во Владивостоке, уточнил он.

Нельзя держать произведения искусства в запасниках, считает Путин.