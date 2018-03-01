"Административными преобразованиями явно увлеклись", - Путин о реформировании здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин указал на недопустимость закрытия больниц в малонаселенных территориях. Об этом глава государства заявил в своем Послании Федеральному собранию, передает корреспондент Накануне.RU.

Говоря об оптимизации в системе здравоохранения, президент отметил, что "административными преобразованиями явно увлеклись". При этом, по его словам, людям "не предложили альтернативы, оставили их без медпомощи, не предлагая ничего взамен".

"Это абсолютно недопустимо, забыли о самом главном - о людях, их интересах и потребностях, о равных возможностях и справедливости", - сказал Путин. Он призвал оперативно обеспечить и в случаях, где это необходимо, восстановить пошагово доступность в первичной медицине.

Так, в населенных пунктах от 100 до 2 тыс. человек президент поручил создать фельдшерско-акушерские пункты и врачебные лаборатории, а для территорий, где проживает меньше 100 человек, - организовать мобильные медицинские комплексы со всем необходимым современным оборудованием.

При этом поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты должны быть связаны в единый цифровой контур, чтобы для каждого человека была возможность воспользоваться ресурсами всей национальной системы здравоохранения.