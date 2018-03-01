Челябинские активисты ОНФ заявили о низкой доступности детского массового спорта в регионе

Челябинские эксперты ОНФ на всероссийском совещании "Создание условий для развития массового спорта в регионах РФ" заявили о низкой доступности детского массового спорта в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

"Государством принимаются полезные законы, но их непродуманное исполнение в регионах зачастую приводит к еще большему упадку. Так, местные чиновники начали с удвоенной силой исполнять задачу по оптимизации спортучреждений. В итоге часть спортшкол закрылась, дети вынуждены подстраиваться под коммерческие интересы клубов и залов, в которые их перевели", – рассказал член челябинского штаба ОНФ Виталий Вороной.

Общественники рассказали о конфликтной ситуации в областной федерации каратэ, об "оптимизации" спортшколы "Атлет" и строительстве хоккейной коробки в Копейске, которую установили поперек действующей беговой дорожки.

Вороной предложил ввести персональную ответственность чиновников за принятые решения и за бездействие.

"Эксперты челябинского отделения Народного фронта считают, что оптимизация должна быть разумной и обоснованной, а спорт – доступен для каждого. В регионе необходимо обратить внимание на создание соответствующей запросам общества материально-технической базы", - отметили в региональном штабе.