Владимир Путин о майских указах: "Есть какие-то недовыполнения"

Президент Владимир Путин коротко прокомментировал выполнение "майских указов", подписанных после выборов президента РФ в 2012 году.

"Есть какие-то недовыполнения. Но в целом, если бы их не было, то не было бы результатов, которые мы имеем сегодня", - заявил президент, оглашая свое Послание Федеральному собранию.

Он отметил, что власть должна по-прежнему ставить перед собой амбициозные задачи.

"Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше. Также, как и в других областях, которые отвечают за благополучие людей", – заявил президент.