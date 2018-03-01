Путин: общий объем расходов на здравоохранение должен увеличиться вдвое

Президент России Владимир Путин заявил, что на здравоохранение в стране в 2019-2024 годах должно быть выделено более 4% ВВП. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего послания Федеральному Собранию, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Путина, нужно стремиться, чтобы эта цифра выросла до 5%.

"Общий объем расходов на здравоохранение должен увеличиться вдвое", - сказал президент.

Также он поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер за их труд.

"На этих людях держится очень многое и они должны получать достойную зарплату", - добавил Путин.