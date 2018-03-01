На ремонт дорог в ближайшие шесть лет потребуется 11 триллионов (!) рублей

Президент РФ Владимир Путин поручил руководителям субъектов РФ привести в порядок региональные и местные дороги. Об этом он заявил в своем Послании Федеральному собранию, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил глава государства, на сегодняшний момент многие федеральные дороги серьезно обновлены, с региональными дорогами дела обстоят хуже, а ситуация на местных дорогах "вообще никуда не годится".

"Состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания", - обратился он к присутствующим в Манеже, где оглашается Послание ФС РФ, главам регионов.

По словам Путина, необходимо наращивать качество и объемы дорожного строительства. "В предстоящие шесть лет необходимо удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог", - сказал президент, отметив, что на эти цели потребуется 11 трлн руб. из всех источников.