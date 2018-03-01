"Мы так не договаривались". Путин объявил о вводе налога на имущество физлиц

Владимир Путин объявил, что налог на имущество физических лиц будет введен в первом полугодии 2018 года.

"От долевого строительства надо переходить на проектное финансирование. Когда ответственность берут банки и застройщики. Надо вернуться и к налогу на имущество физических лиц", - объяснил свое предложение президент, оглашая послание Федеральному собранию.

При этом, по его словам, нужно уйти от ситуации, когда налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости жилья, которая, отметил Путин, часто существенно превышает рыночную.

"Мы так не договаривались. И люди этого от нас не ожидали", - заявил президент. Он также отметил, что "все решения надо принять максимально быстро". И выразил уверенность, что налог будет введен "в первом полугодии текущего года".