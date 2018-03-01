Путин: нужно стремиться к снижению ставок по ипотеке до 7%

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к снижению ставок по ипотеке до 7%. Об этом он сказал в ходе сегодняшнего послания Федеральному Собранию, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Путина, нужно стремиться, чтобы ежегодно не менее 5 млн семей улучшали жилищные условия.

"В прошлом году было 3,1 млн, а нужно 5. Вижу для этого три фактора - рост доходов, снижение ставок по ипотечному кредитованию и увеличение предложений на жилищном рынке", - сказал президент.

Он добавил, что в прошлом году было выдано около 1 млн ипотечных кредитов.

"Нужно стремиться к снижению ставки по ипотечному кредитованию до 7-8%. Мы долго решали, какая цифра должна прозвучать с этой трибуны, и 7% - это реально", - добавил Путин.