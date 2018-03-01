"Новая газета" проиграла суд по "золотому унитазу" губернатора Ямала

"Новая газета" и журналист Ирек Муртазин проиграли суд против инновационно-инвестиционного фонда "Ямал". Ямальская НКО обратилась в арбитражный суд из-за публикации статьи о покупке итальянского унитаза за 8 млн руб. для "резиденции" губернатора ЯНАО. Сведения, приведенные в материале, признаны порочащими деловую репутацию, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение Арбитражный суд Москвы вынес 28 февраля. Как сообщили агентству в фонде, заявление НКО частично удовлетворено: информация, опубликованная в статье, признана недействительной. Редакция "Новой газеты" и автор обязаны удались из публикации копию акта, из которой был сделан вывод о приобретении так называемого "золотого унитаза". Статья признана порочащей деловую репутацию фонда.

"При подготовке к рассмотрению дела по существу копия приобщенного "Новой газетой" к материалам дела акта, в котором упоминается дизайн-проект, была обследована экспертами-криминалистами. Они сделали категоричный вывод о том, что документ имеет явные признаки фальсификации. Специалисты оценивают возможность подачи иска в части фальсификации документов и привлечения к ответственности", - сообщили в фонде.