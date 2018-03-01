Пенсии россиян предложено приблизить к зарплатам

Президент РФ Владимир Путин считает "нравственным долгом" страны обеспечить всемерную поддержку старшего поколения. Об этом он заявил в ходе Послания Федеральному собранию, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, у пожилых людей должны быть достойные условия для активной, здоровой жизни.

"Мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию выше темпов инфляции", - сказал глава государства. Кроме того, президент поставил задачу снизить разрыв между размером пенсий и зарплатой, которая была у человека до выхода на пенсию.

Будущему новому правительству Путин поручил подготовить программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения.