Президент поставил задачу увеличить ВВП в полтора раза

Владимир Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в полтора раза.

"Это сложно, но власти будут над этим работать", - отметил президент, оглашая послание Федеральному Собранию.

Кроме того, наша страна должна войти в топ-5 самых крупных экономик мира.

Также российский лидер рассказал про новую цель России – увеличить среднюю продолжительность жизни.

Путин считает, что Россия должна стремиться к тому, чтобы войти в "клуб 80+" - в список стран, в которых продолжительность жизни больше 80 лет.

"Цель принципиально нового уровня - сделать так, чтобы средняя продолжительность жизни в России превысила 80 лет", - заявил Путин.