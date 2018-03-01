Президент поставил задачу увеличить ВВП в полтора раза

Владимир Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в полтора раза.
"Это сложно, но власти будут над этим работать", - отметил президент, оглашая послание Федеральному Собранию.
Кроме того, наша страна должна войти в топ-5 самых крупных экономик мира.
Также российский лидер рассказал про новую цель России – увеличить среднюю продолжительность жизни.
Путин считает, что Россия должна стремиться к тому, чтобы войти в "клуб 80+" - в список стран, в которых продолжительность жизни больше 80 лет.
"Цель принципиально нового уровня - сделать так, чтобы средняя продолжительность жизни в России превысила 80 лет", - заявил Путин.