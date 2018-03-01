Путин главным приоритетом назвал рост благополучия и достатка россиян

Президент России Владимир Путин считает главным приоритетом рост благополучия и достатка жителей страны. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего послания Федеральному Собранию, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Путина, раньше бедными были 42 млн человек, в дальнейшем эту цифру удалось существенно сократить, но из-за кризиса бедность подросла.

"Некоторые работающие люди живут очень скромно. Нужно серьезно обновить структуру занятости, дать людям хорошую работу, которая бы их мотивировала, приносила достаток и позволяла реализовать себя", - сказал президент.

Путин добавил, что задача на ближайшие 10 лет - обеспечить рост доходов населения, а на ближайшие шесть лет - вдвое снизить уровень бедности.