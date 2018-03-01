Путин: У демографической проблемы есть и экономическое измерение

Президент Владимир Путин рассказал о подходах в решении демографических проблем. Как передает корреспондент Накануне.RU, оглашая свое ежегодное послание Федеральному собранию,Путин пообещал, что в ближайшее время будет создано 270 тыс. мест в детсадах, а всего на поддержку материнства и детства планируется потратить 3,4 трлн руб.

"У демографической проблемы есть и экономическое измерение", - напомнил президент.

"Нужно обеспечить все семьи местами в яслях. Дать возможность молодым мамам продолжить образование или выйти на работу не теряя квалификации", - заявил Владимир Путин.