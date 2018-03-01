Путин: Технологическое отставание несет риски утраты суверенитета страны

Ближайшие годы станут решающими для будущего страны, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию.

И, по его словам, это не связано с выборами - речь идет о развитии технологий. Отставание в этой сфере недопустимо, заявил глава государства.

"Кто бы не был избран президентом, каждый гражданин России должен прочувствовать и понять, что происходит в мире и какие вызовы стоят перед нами", - подчеркнул Путин. Президент отметил, что необходимо использовать "технологическую волну".

"Отставание неизбежно ведет к размыванию человеческого потенциала, а в конечном итоге - к утрате суверенитета страны", - подчеркнул Путин.

Изменения в мире носят цивилизационный характер, говорит президент, и Россия готова дать на эти вызовы ответ.

"От нас ждут сильного ответа. И мы готовы дать такой ответ", - заверил Путин.