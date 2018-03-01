Экс-глава депобрнауки Зауралья купила в свой кабинет элитную мебель за счет казны

Бывший начальник департамента образования и науки Курганской области Наталья Бобкова, которая со скандалом "вылетела" со своей должности после ситуации с зарплатами педагогов Звериноголовского района, оказалась замешана еще в одной истории. На этот раз прокуратура Зауралья уличила экс-чиновницу в приобретении элитной мебели в свой кабинет за счет региональной казны.

Стоимость оказалась слишком высокой - свыше 160 тыс. руб.

"В ноябре 2016 года Наталья Бобкова в свой служебный кабинет приобрела дорогую мебель. В целях обхода предусмотренной законом процедуры торгов, единая сделка была искусственно раздроблена на 2 договора, цена каждого из которого не превышала 100 тыс. руб., что позволило заключить их с единственным поставщиком", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Тем самым, заключив такую сделку, департамент образования и науки нарушил интересы бюджета Курганской области, а также лишил возможности иных хозяйствующих субъектов участвовать в конкурсных процедурах.

В итоге, надзорное ведомство направило в Арбитражный суд иск о признании сделок недействительными - суд требования удовлетворил, купленная мебель передана поставщику, а деньги возвращены в региональный бюджет.

Как рассказала Накануне.RU одна из подчиненных Бобковой, начальница всегда любила красивую мебель, дорогие вещи и ценные акцессуары.

"Был случай, когда Наталья Дмитриевна собралась повесить у себя в кабинете красивую картину. Для этого она даже лично в служебное время съездила в Курганский областной художественный музей, где очень тщательно выбирала произведение искусства. Кажется, она все-таки там что-то приобрела, изрядно помучив сотрудников музея. Только вот мы не знаем, за чей счет. Возможно, что за счет, опять же, регионального бюджета. Но пусть это на ее совести останется", - сообщила сотрудница, которая пожелала остаться неизвестной.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Бобкова лишилась своей должности в январе этого года после того, как отстранилась от скандала с учителями в районе Зауралья - проблему пришлось решать лично губернатору Зауралья Алексею Кокорину. Суть претензии педагогов была в том, что им отменили компенсации и снизили зарплату на 30% - при этом без выплаты ее стимулирующей части. После проверки СК выяснилось, что при начислении стимулирующих выплат учителям не было допущено нарушений. Сейчас педагоги полностью получили свои законные деньги.

В настоящее время Наталья Бобкова работает в должности директора Курганского областного лицея-интерната для одаренных детей, сместив на этом посту опытного педагога Софью Трубину. Известно, что за Бобкову "просили" высшие руководители области.