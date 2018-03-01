Evraz намерен продать завод на Украине

Evraz намерен продать свой металлургический завод "Евраз ДМЗ" в городе Днепр, сообщил в ходе телефонной конференции президент компании Александр Фролов.

"Наша стратегия состоит в том, чтобы при наличии соответствующих возможностей продолжить выход из украинских активов, но давать конкретные прогнозы я бы не стал", - приводит слова Фролова "Прайм".

Он напомнил, что компания уже закрыла сделки по продаже своего украинского железорудного актива (ГОК "Сухая балка"), а также коксохимического завода "Южкокс".

"Евраз ДМЗ" является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката. Потребителями продукции являются более 44 стран. На предприятии трудятся около шести тысяч человек. Преимуществом ДМЗ является близость к портам Черного моря. В 2016 г. завод произвел 1,068 млн т чугуна, 1,057 млн т стали и 889 тыс. т проката.