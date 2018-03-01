В Екатеринбурге из-за реконструкции "Геологической" закроют треть всех станций метро. На четыре дня

В Екатеринбурге из-за реконструкции "Геологической" закроют несколько станций метро. Ограничение движения поездов от "Площади 1905 года" до "Ботанической" продлится четыре дня, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Работы проводятся в рамках муниципальной программы "Развитие Екатеринбургского метрополитена на 2014-2020 годы", которая была утверждена в 2013 году.

"На период с 00.00 8 марта до 05.00 12 марта 2018 закрывается движение электропоездов от станции метро "Площадь 1905 года" до станции метро "Ботаническая" в обоих направлениях", - говорится в постановлении администрации Екатеринбурга №392 от 28 февраля 2018 года.

Согласно проекту модернизации "Геологической", будет расширен вестибюль станции. Таким он должен был стать изначально, но в период запуска станции в декабре 2002 года для этого не хватило финансирования. Позже из нового вестибюля будет открыт второй выход с эскалаторами в "Гринвич".

Работы будут производится СМП "ГорРемСтрой" по заказу Екатеринбургского метрополитена. Сумма реализации проекта не сообщается.