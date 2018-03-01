При пожаре в "Пермской химической компании" пострадали пять человек

Из-за возгорания в "Пермской химической компании" пострадали пять человек, началась доследсвтенная проверка, передает корреспондент Накануне.RU.

Пожар произошел утром 1 марта. Пострадали пять человек, они госпитализированы с различными травмами. Следователи разбираются в ситуации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Сообщение о возгорании поступило в 9.45. С пожаром 40 спасателей при поддержке 11 машин справились к 10.28, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского регионального управления МЧС.

Согласно информации с официального сайта компании, ПХК основана в 2002 году на мощностях разорившегося предприятия ОАО "Йодобром". Компания производит химическую продукцию, предназначенную для микроэлектроники (электронные газы), синтеза лекарственных препаратов (интермедиаты и конечные субстанции), средств защиты растений, лабораторных исследований, улучшения свойств синтетических смол, резин, пластмасс, а также занимается исследованиями.