Свердловская полиция просит граждан помогать в борьбе с незаконной торговлей наркотиками

"На территории Свердловской области стартует широкомасштабная профилактическая всероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью". Ее главной задачей является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций нуждающимся по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц", - об этом рассказал Накануне.RU глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его данным, акция пройдет в два этапа: с 12 по 23 марта и с 12 по 23 ноября 2018 года. Всех, кто располагает какой-либо информацией о точках, где торгуют опасным зельем, о конкретных наркодилерах, притонах, местах, возможного хранения криминального товара, иных противоправных деяниях, просят сообщить об этом в территориальный ОВД или по круглосуточному "телефону доверия" Главного управления МВД России по Свердловской области: +7(343)358-71-61.

"Во всем цивилизованном мире в борьбе с этим злом правоохранительные органы не обходятся без помощи населения. Только в 2017 году сотрудниками МВД привлечены к уголовной ответственности 3590 человек за совершение наркопреступлений. Сыщиками пресечена деятельность 65 организованных групп и преступных сообществ. Ликвидировано 65 притонов. Из незаконного оборота органами внутренних дел изъято свыше 117 килограммов наркотических веществ, из них более 73 килограммов – синтетических. Это миллионы смертельных доз! Но сколько еще отравы и торговцев ею не попало в поле зрения силовиков! Ошибочно полагать, что если кого-то конкретно беда не коснулась, то можно жить спокойно и делать вид, что все нормально, когда под боком творится откровенное безобразие. Наркозависимому ежедневно требуется доза. Чтобы добыть на нее средства, он пойдет на все – на грабеж, кражу, разбойное нападение. Никто не даст гарантии, что он не выберет именно Вас или Вашу квартиру. Делитесь оперативной информацией с полицией, пока не поздно", - отметил полковник Горелых.