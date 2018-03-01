Минтруд опроверг информацию о возрождении системы вытрезвителей

В Минтруде опровергли, что ведомство займется возрождением сети вытрезвителей в стране.

О том, что "уже практически решено, что система вытрезвителей будет создана заново", ранее заявил в интервью "Известиям" главный психиатр-нарколог Евгений Брюн. Он сказал, что этим вопросом будет заниматься Минтруд.

"Заявление директора Московского научно-практического центра наркологии, главного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна о том, что "вытрезвителями займется министерство труда и социальной защиты", не соответствует действительности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда.

Отметим, Брюн анонсировал возрождение вытрезвителей к чемпионату мира по футболу еще в 2017 году.

В 2015 году глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова предложила вернуть в России систему специализированных медвытрезвителей. По ее мнению, это поможет людям, оказавшимся в определенной ситуации.