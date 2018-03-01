В Тюмени следователи требуют оштрафовать директора "Нефтепроммаша" за долги по зарплате в 16 миллионов

Закончено расследование уголовного дела о многомиллионных долгах по зарплате перед сотрудниками компании "Нефтепроммаш", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

Во время расследования директор вернул подчиненным все деньги. Исходя из этого, а также отсутствия у бизнесмена судимостей, следователи решили ограничиться штрафом – в таком виде дело ушло в суд.

Напомним, долг накопился за август-ноябрь 2017 г. Глава компании не заплатил 256 работникам 15 млн 800 тыс. руб.