Арбитражный суд Свердловской области возобновил производство УФАС к Александру Якобу

Арбитражный суд Свердловской области возобновил производство по делу от регионального УФАС к главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документов в картотеке дел суда, заседание назначено на 27 марта 2018 года. Ранее, 12 февраля суд приостановил дело.

Напомним, управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области обратилось в арбитражный суд с просьбой привлечь главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба к административной ответственности.

Антимонопольная служба отстаивает интересы предпринимателей города, речь идёт о нестационарных торговых объектах. Поступали жалобы на схему размещения нестационарных объектов на 2017–2018 годы. В связи с этим в УФАС поступило несколько жалоб на то, что администрация Екатеринбурга не разрешила включить в схему размещения нестационарных объектов предложенные ими киоски.