Киев нечаянно восстановил языковой закон УССР 1989 года

На Украине возникла правовая коллизия, связанная с отменой языкового закона Кивалова-Колесниченко, который Конституционный суд страны 28 февраля признал неконституционным. Поскольку закон перестал действовать, то языковое законодательство Украины автоматически вернулось к 1989 году, когда русский был языком межнационального общения.

Накануне Конституционный суд Украины вынес вердикт: в 2012 году Верховная рада нарушила процедуру рассмотрения и принятия закона Кивалова-Колесниченко. Таким образом, неконституционным был признан не сам закон, а процедура его принятия, но он все равно фактически перестал действовать. Однако закон 2012 года аннулировал закон УССР "О языках в Украинской ССР", принятый в 1989 году, и, следовательно, его отмена автоматически восстанавливает действие советского закона.

Согласно закону 1989 года, государственным языком является мова, но при этом может использоваться и любой другой язык. Кроме того, гражданам гарантируется право использования русского языка как языка межнационального общения, в том числе в государственном делопроизводстве.

Автор отмененного закона, бывший депутат Рады от Севастополя Вадим Колесниченко уже заявил, что в текст специально были заложены положения, которые, в случае его отмены, ввели бы в силу нормы закона 1989 года.

"Это и есть те юридические ловушки, которые я закладывал при принятии самого закона", - написал он в Facebook.

Политолог Руслан Бортник считает, что в связи с этим Киев срочно начнет рассматривать новый закон о языках, чтобы обосновать тотальную украинизацию.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в сентябре 2017 года Рада приняла закон об образовании, подразумевающий полную украинизацию обучения.