Главе Аргаяшского района Южного Урала предъявлено обвинение в превышении полномочий

Главе Аргаяшского района Южного Урала Исрафилю Валишину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области, расследование уголовного дела близко к завершению.

Известно, что в 2013 году Валишин незаконно выдал разрешения на строительство объектов в лесах водоохранной зоны озера Увильды - там запрещена любая стройка. Глава района разрешил строительство домов с верандой для отдыхающих на территории памятника природы.

Исрафиль Валишин родился 13 июня 1958 года в деревне Медиак Аргаяшского района. В 2005 году был избран главой Аргаяшского района. Переизбирался на пост в марте 2010 года и в ноябре 2015 года.