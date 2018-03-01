Пономарев потребовал от Якушева наказать Госжилинспекцию и департамент ЖКХ за некачественную работу

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев потребовал от губернатора Тюменской области Владимира Якушева устранить нарушения закона, которые нашлись при проверке региональных Госжилинспекции и департамента жилищно-коммунального хозяйства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Во-первых, работники региональной Госжилинспекции не всегда правильно реагировали на нарушение обязательных требований со стороны поднадзорных организаций. Вместо привлечения виновных к ответственности их лишь предостерегали от нарушений закона.

Во-вторых, ее же сотрудники незаконно вносили различные предписания, неоднократно не соблюдали сроки возбуждения "административок" и направления материалов по ним в суд. В-третьих, Госжилинспекция региона не реагировала на то, что компании не платят штрафы. В департаменте ЖКХ почему-то рассматривали чужие материалы об "административках".

Пономарев потребовал от Якушева исправить ситуацию и наказать виновных. Рассмотрение документа контролирует управление Генпрокуратуры в УрФО.