На Южном Урале осудили почтальона, которая присвоила пенсию пропавшего без вести пенсионера

В Каслях осудили бывшую начальницу почтового отделения, которая присвоила себе пенсию пропавшего без вести пенсионера.
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В мае прошлого года обвиняемая расписалась в получении пенсии за пенсионера - гражданин считался пропавшим без вести с января, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
Размер похищенной пенсии составил 38 тыс. рублей.
"Подсудимая признала вину в совершенном преступлении, причиненный ущерб возместила в полном объеме в ходе расследования уголовного дела", - добавили в ведомстве.
Злоумышленница получила 1,2 года лишения свободы условно.