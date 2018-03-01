На Южном Урале осудили почтальона, которая присвоила пенсию пропавшего без вести пенсионера

В Каслях осудили бывшую начальницу почтового отделения, которая присвоила себе пенсию пропавшего без вести пенсионера.

В мае прошлого года обвиняемая расписалась в получении пенсии за пенсионера - гражданин считался пропавшим без вести с января, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Размер похищенной пенсии составил 38 тыс. рублей.

"Подсудимая признала вину в совершенном преступлении, причиненный ущерб возместила в полном объеме в ходе расследования уголовного дела", - добавили в ведомстве.

Злоумышленница получила 1,2 года лишения свободы условно.