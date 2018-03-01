Самолеты СЛО "Россия", в том числе президентский борт, переведут на отечественное навигационное оборудование

Самолеты специального летного отряда (СЛО) "Россия", в том числе президентский борт, переведут на отечественное навигационное оборудование, пишет газета "Известия".

В РФ лайнеры использует только ФГБУ "Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" Управления делами президента. СЛО занимается перевозкой первых лиц государства.

В компании "Ил" рассказали, что заменить иностранное бортовое оборудование самолетов Ил-96-300 аналогами отечественного производства планируется в 2018–2019 годах.

Речь идет об инерциальной системе, отвечающей за определение положения самолета в пространстве, "ответчиках", обеспечивающих автоматическую передачу наземным РЛС сведений о самолете, а также об оборудовании для навигации и посадки.

По данным Росавиации, в авиапарке СЛО "Россия" числятся десять самолетов Ил-96-300 различных модификаций.

В 2017 году стало известно, что один из бортов специального летного отряда "Россия" получил вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла, а также повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора. Позже на сайте госзакупок был размещен тендер на ремонт Ил-96-300.

В Кремле после этого заявили, что ремонт самолета президента РФ Владимира Путина не связан с нештатной ситуацией. Более того, ко всем бортам специального летного отряда "Россия", которыми пользуются первые лица государства, предъявляются повышенные требования в части технического обслуживания и безопасности, отмечал Дмитрий Песков.