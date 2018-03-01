В Екатеринбурге завтра ждут Скворцову: в программе закладка первого камня НИИ ОММ

В Свердловскую область с рабочим визитом 2 марта посетит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Как стало известно Накануне.RU, Вероника Скворцова вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и представителями ГК Ренова примет участие в церемонии закладки первого камня в основание нового комплекса зданий для НИИ ОММ.

После предстоит поездка в Областную детскую клиническую больницу №1, где министру презентуют программу мониторинга беременных, а также онкологическую информационную систему "Онкор".

Позже губернатор и министр здравоохранения РФ подведут итоги поездки на Урал.