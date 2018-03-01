20-летний челябинец пойдет под суд за постоянные избиения собственного маленького сына

В Челябинске будут судить 20-летнего изверга, который постоянно избивал собственного ребенка.

Установлено, что молодой отец в течении прошлого года систематически избивал 4-летнего сына, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

"Обвиняемый признал вину в совершении преступления", - добавили в СК.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.