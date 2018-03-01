В Челябинске суд признал недействительным приказ Росприроднадзора, аннулировавшего разрешение на выбросы для "Мечел-кокс"

Арбитражный суд Челябинской области признал недействительным приказ регионального управления Росприроднадзора, аннулировавшего разрешение на выбросы вредных веществ для "Мечел-кокс". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных де, передает корреспондент Накануне.

Напомним, в июне региональное управление Росприроднадзора после вмешательства прокуратуры отменило приказы об утверждении нормативов выбросов ООО "Мечел-Кокс"; о выдаче разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также аннулировало выданное разрешение.

ООО "Мечел-кокс" обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании незаконным решения регионального управления Росприроднадзора.

Суд встал на сторону предприятия и признал недействительным приказ ведомства, также с управления в пользу предприятия взыскано 3 тыс. рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины